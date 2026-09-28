Turchia-Italia, le probabili formazioni: Mancini spiazza tutti

Cresce l’attesa per la gara valida per la seconda giornata di Nations League, ecco le ultimissime.
Dopo la sconfitta all’esordio contro il Belgio, l’Italia di Roberto Mancini fa visita alla Turchia nel match valido per la seconda giornata di Nations League. Gli azzurri devono assolutamente fare risultato, anche se l’undici di Montella ha già dimostrato di potersela giocare contro chiunque.
Mancini conferma il 4-3-3 ma cambia diversi interpreti rispetto alla prima gara dell’Olimpico: dietro rientra Bastoni, in mezzo al campo Frattesi e Fagioli affiancheranno Tonali, mentre in attacco augurando Raspadori, Scamacca e Cambiaghi. Ecco le probabili formazioni di Turchia-Italia:
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. Ct: Mancini
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