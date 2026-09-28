Il Milan torna su Kim, arrivano conferme dalla Germania

Il difensore centrale della nazionale sudcoreana potrebbe dire addio al Bayern Monaco, la situazione.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato con una certa insistenza dell’interesse per Gonçalo Inacio, ma il Milan segue anche un altro profilo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Amorim. Il calciatore in questione è Kim Min-jae, vecchia conoscenza del campionato italiano dove ha indossato la casacca del Napoli nella stagione 2022/23.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Bild’, il Milan sarebbe pronto a rifarsi sotto per il classe ’96 di Tongyeong che non rientra più nei piani del Bayern Monaco: Kim è legato al club bavarese da un contratto fino al 2028, guadagna al momento circa 7 milioni di euro netti a stagione e ha una valutazione di 35-40 milioni. Cifre importanti che, però, non impensieriscono il Milan: come andrà a finire?