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Raimondo, comunicato ufficiale: tifosi del Frosinone in apprensione

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Aggiornamenti importantissimi sull’attaccante della Nazionale Under 21, ecco cos’è successo. 

In cinque gare di campionato ha già messo a segno 4 reti e confermato di essere uno degli attaccanti più interessanti del panorama calcistico nazionale. Antonio Raimondo ormai non è più una sorpresa e anche la Juventus monitora con grande attenzione la crescita del calciatore di proprietà del Bologna.

Raimondo
Raimondo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Adesso, però, i tifosi del Frosinone temono il peggio. Raimondo, infatti, ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 come comunicato dalla FIGC: “È iniziata la seconda settimana di lavoro per la Nazionale Under 21. Mercoledì 30 settembre gli Azzurrini partiranno alla volta di Yerevan per affrontare, giovedì 1° ottobre (ore 18.30, diretta su Rai 2) la sfida contro l’Armenia, penultimo match delle qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di Albania e Serbia. Dopo una mattinata di attivazione in palestra, nel pomeriggio (ore 17) la squadra, a eccezione di Antonio Raimondo, tornerà in campo per svolgere la seduta di allenamento: l’attaccante del Frosinone è stato infatti valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro“.

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