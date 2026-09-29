Loftus-Cheek-Milan, aria di addio: la Juventus resta vigile

Il centrocampista inglese sembra destinato a lasciare il club rossonero, ecco tutti i dettagli.

Nell’ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie del Milan e, a questo punto, appare sempre più probabile un addio di Ruben Loftus-Cheek al termine della stagione in corso. Il centrocampista inglese classe ’96 ha un contratto che scade il prossimo 30 giugno 2027 e quasi sicuramente non rinnoverà con il Diavolo.

Loftus-Cheek vanta tantissimi estimatori in Premier League, ma occhio alle sorprese: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’ anche la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione dell’ex Chelsea e avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti. Il 30enne originario di Lewisham piace per caratteristiche tecniche e fisiche ed esperienza internazionale e anche Spalletti sarebbe ben lieto di accoglierlo a Torino. Come si concluderà alla fine questa vicenda?