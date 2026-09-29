Juventus, altro infortunio a centrocampo: 2 settimane di stop

Non si ferma l’emergenza infortuni in casa bianconera, c’è un’altra pessima notizia per Luciano Spalletti.

Contro il NEC in Europa League ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 83 al posto di Woltemade perché Luciano Spalletti crede fortemente nelle sue potenzialità. Augusto Sedorf Owusu, però, ora è costretto a fermarsi a causa dell’ennesimo infortunio in casa Juventus.

Il centrocampista classe 2005 – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe accusato un problema muscolare alla coscia dopo la gara con la Next Gen contro il Desenzano e dovrebbe rimanere fermo ai box almeno 2 settimane a causa di una sospetta lesione al retto femorale. In ogni caso, Owusu si sottoporrà ad ulteriori esami nelle prossime ore che serviranno a fare ulteriore chiarezza sulle sue condizioni fisiche e sui tempi di recupero.