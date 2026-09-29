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Juve, corsa a tre per la fascia sinistra: tutti i nomi

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I bianconeri sono molto attivi sul mercato e vogliono mettere a segno un altro colpo in entrata a gennaio.

Juventus sempre molto attenta sul calciomercato in vista della sessione invernale di gennaio. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è alla ricerca di un nuovo laterale mancino anche perché Cabal non rientra più nei piani di Luciano Spalletti.

Tagliafico esulta con un compagno
Tagliafico (Ansa) – calciomercato.it

I nomi caldi – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – sarebbero tre: Emerson Palmieri, Abner Vinícius e Nicolás Tagliafico.

Il primo gioca nel Marsiglia che non avrebbe problemi a privarsene anche a cifre contenute, il secondo milita nel Lione e già ci sarebbe stati i primi contatti con gli agenti del brasiliano, mentre l’ultimo era già stato accostato in estate alla Juve che, però, dovrà superare anche la concorrenza dell’Atletico Madrid. Chi la spunterà alla fine?

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