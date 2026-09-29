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Milan impressionato da Athekame, il ritorno in rossonero è scontato

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Zachary Athekame sta vivendo un ottimo momento con la maglia del Lione, dove si è trasferito in prestito secco durante la scorsa estate.

Zachary Athekame
Athekame (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo svizzero, dopo aver parlato con Ruben Amorim, ha deciso di cambiare squadra in estate con il Milan che ha deciso di tenere sotto controllo il suo cartellino.

Le ottime prestazioni fornite finora con la maglia della squadra francese hanno attirato l’attenzione della nazionale maggiore elvetica e quella del Milan, pronto a riportarlo in rossonero in vista del prossimo campionato.

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