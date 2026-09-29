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Darmian-Bologna, ci siamo: il difensore ripartirà dai rossoblu

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Il Bologna è vicino dal chiudere il colpo Matteo Darmian per quello che riguarda la difesa con i rossoblu che vogliono sistemare il reparto arretrato con l’ex Inter.

Matteo Darmian
Darmian (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Inter, Matteo Darmian è alla ricerca di una nuova avventura e l’infortunio di Holm gli ha aperto le porte del Bologna.

Calciatore in grado di agire sia sulla fascia destra che al centro, Darmian potrebbe presto firmare un contratto annuale con la formazione allenata da Palladino e nel frattempo si sta allenando con i rossoblu.

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