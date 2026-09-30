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Anguissa nel mirino dell’Inter, i nerazzurri sfidano il Milan per il colpo a zero

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L’Inter è al lavoro per arrivare a Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto che piace anche al Milan.

Zambo Anguissa
Anguissa nel mirino dell’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

La trattativa per il rinnovo del contratto di Anguissa con il Napoli è ferma da tempo e si va verso una separazione alla fine del campionato in corso con il classe 1995 pronto a cercare un nuovo club per la prossima stagione.

Il camerunese piace sia al Milan che all’Inter che, in questi ultimi giorni, starebbe prendendo informazioni sul centrocampista, pronto a cambiare maglia alla fine della stagione in corso. Se non dovessero esserci ritorni di fiamma con la squadra partenopea, Anguissa potrebbe trovare una nuova sistemazione sempre in Serie A.

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