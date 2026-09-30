Koopmeniers-Juve, pazienza finita: dove può finire a gennaio

Il centrocampista olandese sembra sempre più vicino all’addio, ecco i possibili scenari in vista del nuovo anno.

Ha fornito l’assist a Gatti per il pareggio in extremis contro il Milan e messo a segno la rete del 2-0 definitivo contro il Parma, ma Teun Koopmeiners potrebbe dire addio alla Juventus già a gennaio. Il centrocampista olandese non ha convinto Spalletti in queste settimane senza Locatelli e Thuram e il suo futuro sembra ormai segnato.

L’ex Atalanta vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e – stando a quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – Newcastle, Galatasaray, Monaco ed Everton sarebbero pronte a dare vita a una vera e propria asta per il suo cartellino.

Carnevali e Massara non si opporrebbero assolutamente alla cessione di Koopmeiners e cercano il miglior acquirente.