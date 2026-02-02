Atalanta
Blitz Juve a sorpresa: operazione chiusa col Manchester City

Foto dell'autore

Il giocatore è atteso a Torino per visite e firma

Dopo Licina dal Bayern Monaco, la Juve ha messo le mani su un altro grande talento straniero. L’affare col Manchester City è stato chiuso in queste ore.

Guardiola durante una partita del Manchester City
Blitz Juve a sorpresa: operazione chiusa col Manchester City (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È in arrivo in Italia, a Torino, Justin Oke Oboavwoduo. Il diciannovenne inglese di origini nigeriane, il cui contratto scadeva a giugno, è stato strappato ai ‘Citizens’ e partirà dalla squadra NextGen.

Chi lo conosce parla di un esterno capace di svariare per tutto il fronte offensivo. Di piede destro, ma sa districarsi bene anche sulla fascia sinistra. Un giocatore rapido e con un’ottima fisicità, che cerca sempre di saltare l’avversario nell’uno contro uno.

Oboavwoduo aggiungerà qualità e sostanza alla formazione giovanile dei bianconeri. Lo stesso si può dire di Licina, per il quale il Bayern si è garantito una percentuale sulla futura rivendita oltre che la possibilità di pareggiare le offerte future di altri club.

Visite mediche per Boga e Licina

Il classe 2007 è un trequartista/esterno sinistro portato alla Juve dagli ex agenti di Kenan Yildiz. Anche il turco arrivò dal Bayern Monaco, seppur a costo zero. Licina ha effettuato stamane le rituali visite mediche, con lui Jeremie Boga che è l’affare a sorpresa chiuso nella notte da Comolli e soci.

Boga in azione col Nizza
Juve, Boga il vice Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’operazione Boga col Nizza, col quale era ormai in rotta da tempo dopo il violento scontro coi tifosi, si è chiusa in prestito con opzione d’acquisto sui 5 milioni di euro.

Il nostro inviato Giorgio Musso ha immortalato l’ex Sassuolo prima di entrare al J Medical per le visite mediche.

Il transalpino sarà il vice Yildiz chiesto da Spalletti, il quale in queste ultimi due giorni scarsi di mercato si aspetta l’arrivo anche di un terzino (probabilmente si farà lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna) e di un attaccante. In tal senso il preferito rimane l’ex Kolo Muani.

