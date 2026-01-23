Inter, nuovo volto in difesa: doppia cessione e incontro in sede | CM

L’Inter lavora in proiezione del mercato estivo, specialmente per rinforzare il reparto difensivo della squadra di Chivu

L’Inter è attenta alle evoluzioni per Perisic, con il jolly croato che spinge per il ritorno a Milano. Il PSV Eindhoven però non apre per la cessione dell’esterno, ma in caso di eliminazione dalla Champions League la situazione potrebbe cambiare.

Difficilmente l’Inter farà altro in questo mercato invernale, con la dirigenza già proiettata verso la finestra estiva dove potrebbero cambiare molte cose, specialmente nel reparto arretrato. Sia De Vrij che Acerbi vanno verso l’addio e il loro contratto non verrà rinnovato, al pari di Sommer tra i pali. Servono rinforzi quindi in difesa, meglio se giovani e di prospettiva per rispettare le coordinate dettate da Oaktree.

Intanto sarà riscattato sicuramente Akanji, perno della retroguardia di Chivu sia da braccetto che da centrale. Al Manchester City andranno 15 milioni di euro per l’acquisizione del cartellino del nazionale elvetico.

Calciomercato Inter, summit tra l’agente di Gila e Ausilio: gli obiettivi in difesa

In entrata si valutano diversi nomi per il settore difensivo, con Gila ad esempio che rimane un obiettivo sensibile dei dirigenti di Viale della Liberazione. Di recente Ausilio ha incontrato nella sede nerazzurra Alejandro Camaño, agente del difensore della Lazio e che tra gli altri cura anche gli interessi di capitan Lautaro Martinez.

Visita che non sorprende quella del procuratore argentino, che in ogni sessione di mercato fa capolino nel quartier generale dell’Inter. Un blitz per aggiornarsi con la dirigenza nerazzurra su diversi argomenti, tra cui per l’occasione spicca il futuro appunto di Gila come raccolto da Calciomercato.it. Il centrale biancoceleste è lontano dal rinnovo con il patron Lotito, con la scadenza del contratto fissata nel giugno 2027. Senza prolungamento Gila arriverebbe a cifre più accessibili, fermo restando che il 50% dell’incasso andrà al Real Madrid.

Oltre all’argentino rimane caldo anche il nome di Muharemovic, in grande evidenza con la maglia del Sassuolo e valutato 25-30 milioni di euro. Come per Gila, anche per il bosniaco c’è una percentuale di rivendita del 50% stavolta in favore della Juventus. Infine occhio anche alle opzioni Ordonez (centrale in forza al Brugge) e Scalvini, quest’ultimo da diverso tempo nei radar dell’Inter.

Intanto a Milano è sbarcato Leon Jakirovic: il baby difensore classe 2008, proveniente dalla Dinamo Zagabria, ha sostenuto oggi le visite mediche e si aggregherà all’Under 23 nerazzurra.