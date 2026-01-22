Inter, operazione chiusa: stasera a Milano per visite e firma | CM

Al club venditore è stata garantita anche una percentuale sulla futura rivendita

L’operazione è chiusa da un paio di giorni. L’Inter ha messo le mani su uno dei migliori talenti del calcio croato, atteso adesso in Italia per le rituali visite mediche e la firma sul contratto.

Leon Jakirovic sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, il centrale croato classe 2008 è atteso stasera a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro.

Sono in programma per domani gli accertamenti medici e la firma con il club di viale della Liberazione.

Ausilio e soci hanno sconfitto una concorrenza che comprendeva diversi club importanti. Fino all’ultimo ci ha provato con forza il Salisburgo, appartenente alla galassia Red Bull che, come noto, è molto vigile sul mercato dei cosiddetti prospetti.

🇭🇷 #Inter – Leon #Jakirovic sbarcherà questa sera a Milano: domani in programma le visite mediche per il giovane difensore classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0pedknEyKF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 22, 2026

Jakirovic arriva dalla Dinamo Zagabria, il cui presidente è un certo Zvominir Boban: l’affare è stato chiuso sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus, per un totale di poco inferiore ai 5 milioni.

Il club croato, molto criticato in Patria per la cifra – considerato bassa rispetto al valore del ragazzo – a cui lo ha venduto, ha strappato anche un 10% sulla futura rivendita.

A proposito di croati, l’Inter non ha mollato la presa su Mlacic e a Chivu proverà, se possibile, a regalare Ivan Perisic.