L’Inter non aveva chance: accordo da 44 milioni di euro | CM.IT

Trattativa chiusa per Upamecano: sconfitti Real Madrid e Paris Saint-Germain

L’Inter ha trovato il nuovo centrale, il famoso erede di Acerbi. Si chiama Manuel Akanji, preso l’estate scorsa quasi al gong. Prestito con opzione, ma anche obbligo legato a Scudetto e al 50% delle presenze.

In ogni caso il club ha già deciso da tempo di farlo suo a titolo definitivo investendo i pattuiti 15 milioni di euro. Pochissimo rispetto al valore dello svizzero, leader della difesa del presente e del futuro.

Per quella del futuro i nerazzurri continuano a valutare altri profili, d’altronde bisognerà sostituire sia il sopracitato Acerbi che Stefan de Vrij, entrambi in scadenza. Nei radar c’era anche Dayot Upamecano: c’era, ma le chance di riuscire a prenderlo – come evidenziato da Calciomercato.it a fine settembre – erano davvero scarsissime considerate le elevate richieste del francese in scadenza col Bayern.

Upamecano lo sarà ancora per poco, in scadenza. Le informazioni in possesso di CM.IT, infatti, confermano che il classe ’98 ha raggiunto un accordo col Bayern Monaco per il rinnovo. Un accordo quadriennale con opzione per una quinta stagione, da quasi 11 milioni a stagione. Parliamo, dunque, di un intesa da complessivi 44 milioni di euro netti.

Upamecano è uno dei punti fermi della squadra di Kompany. Per blindarlo, evitando che firmasse per Real Madrid o Paris Saint-Germain, il Bayern ha dovuto fare uno sforzo importante (circa 19 lordi l’anno) venendo decisamente incontro alle richieste dell’entourage del ventisettenne di Evreux.

Inter, Muharemovic e Mlacic per la difesa del futuro

Tornando all’Inter, per il reparto arretrato si cerca adesso un profilo di piede mancino. Piace moltissimo Muharemovic del Sassuolo, per il quale la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita. Il centrale bosniaco l’ostacolo, oltre che il prezzo, è la concorrenza rappresentata da diversi club di Premier League.

In prospettiva futura, ma Ausilio e soci puntano a chiudere comunque ora, l’obettivo è il talento dell’Hajduk Branimir Mlacic. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, il croato è nei radar di grandi società, vedi il Barcellona, e va convinto dal punto di vista progettuale.