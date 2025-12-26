Juve, obiettivo terzino destro: possibile sgarbo all’Inter

Investimento low cost in linea con il nuovo corso Comolli

Le priorità della Juve nel mercato di gennaio saranno due: regista e terzino destro, come scritto da Calciomercato.it, al di là del possibile scambio Gatti-De Winter col Milan.

Per la casella di terzino destro potrebbe inserirsi anche un obiettivo dell’Inter. Parliamo di Rafik Belghali, ennesima ‘scoperta’ di quello che è uno dei migliori talent scout del calcio italiano: Sean Sogliano, Ds del Verona.

Sogliano ha speso appena 2 milioni di euro per il terzino algerino nato in Belgio, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Col senno del poi, ma forse anche del prima, un grande affare considerati qualità e potenziale del classe 2002.

L’Inter lo sta valutando concretamente per rinforzare una corsia destra adesso orfana di Dumfries (l’olandese rientrerà solo a marzo), con la sua alternativa Luis Henrique che non convince Cristian Chivu.

Lo sta valutando, ma per giugno, visto che Belghali non può traslocare in un altro club – a meno che non sia extra UEFA – avendo già indossato due maglie nella stagione in corso.

Juve, a giugno sfida all’Inter per Belghali? Affare in linea con il nuovo corso Comolli

Gli agenti di Belghali, che ora ha una valutazione sui 15/18 milioni, stanno ‘proponendo’ il loro assistito alle big italiane ed estere.

Possibili anche dei contatti con i dirigenti della Juve, conoscendo appunto l’esigenza di Spalletti di avere un nuovo calciatore sull’out destro. Ma l’esigenza del tecnico di Certaldo è relativa a gennaio…

Giovane, non costoso lato ingaggio e rivendibile: anche l’estate prossima Belghali rientrerebbe appieno nel nuovo corso bianconero targato DC, Damien Comolli.

Gli ottimi rapporti, vedi l’affare Cabal, col Verona possono favorire la buona riuscita dell’operazione. Come noto la Juve, idem l’Inter, ha già messo gli occhi su un altro neo arrivato in casa scaligera, vale a dire il brasiliano Giovane.