Juve-Milan, discorsi avviati per uno scambio: le ultime | CM.IT

Difensore per difensore a gennaio, Allegri spinge per l’operazione

Fullkrug non basta, Allegri vuole anche un difensore. Nel mirino del tecnico rossonero c’è quel Federico Gatti da lui allenato e lanciato alla Juventus.

Il difensore di Rivoli tornerà a disposizione solo a gennaio inoltrato, dopo l’operazione al menisco mediale di inizio dicembre.

Spalletti e Allegri
Juve-Milan, discorsi avviati per uno scambio: le ultime

Gatti-De Winter, Juve e Milan parlano per lo scambio

Calciomercato.it ha raccolto conferme sulla possibilità di uno scambio tra difensori: Gatti in rossonero, De Winter alla corte di Luciano Spalletti.

Per il belga si tratterebbe di un ritorno, considerato che ha militato in bianconero prima dell’approdo al Genoa, dal quale il Milan lo ha acquistato l’estate scorsa per circa 20 milioni più bonus.

Gatti esulta con la maglia della Juve
Milan, Allegri vuole Gatti

In rossonero, però, il classe 2002 ha faticato più del previsto non convincendo Massimiliano Allegri: prova ne è il suo poco utilizzo, 11 presenze per un totale di 624′.

De Winter in azione col Milan
De Winter-Gatti, Milan e Juve parlano per lo scambio

Se Gatti aggiungerebbe centimetri ed esperienza al reparto arretrato rossonero, De Winter sarebbe utile alla Juve anche per quanto riguarda le liste. Giusto sottolineare che uno scambio genererebbe pure dei benefici per il bilancio di entrambe le società.

