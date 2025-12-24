Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 24 dicembre: Gatti al Milan con lo scambio, nuovo colpo croato dell’Inter

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, mercoledì 24 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Gatti esce infortunato
Tutte le notizie del 24 dicembre: Gatti al Milan con lo scambio, nuovo colpo croato dell’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Gatti-Ricci, scambio Juve-Milan a gennaio?

‘La Repubblica’: idea scambio Gatti-Ricci tra Juve e Milan. Allegri vuole un difensore esperto e ha messo nel mirino Gatti, già allenato a Torino.

Juve, aumenta concorrenza per Alex Toth

Juve, Toth nel mirino ma aumenta la concorrenza: LE ULTIME DI CM.IT!

Inter, nuovo colpo in Croazia

Inter, nuovo affare alla Sucic: colpo in Croazia, tutti i i dettagli!

