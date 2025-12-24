Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, aumenta la concorrenza (interna) per Alex Toth | CM.IT

Foto dell'autore

Il Ferencvaros può lasciarlo partire nel prossimo calciomercato di gennaio

Alex Toth è considerato il miglior talento del calcio ungherese. Da tempo la Juventus ha messo gli occhi su di lui, ma il club bianconero non è l’unico di Serie A ad aver manifestato interesse.

Toth esulta col Ferencvaros
Juve, aumenta la concorrenza per Toth (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, altri tre  club del massimo campionato italiano hanno inserito il centrocampista nella propria lista di obiettivi.

Regista e mezzala, non a caso viene paragonato a Sandro Tonali e Hakan Calhanoglu, Toth si distingue per l’abilità nel dribbling, per la capacità di portare palla in verticale e per la pericolosità sui calci piazzati.

Le sue prestazioni con la maglia del Ferencvaros non sono passate inosservate e il suo nome potrebbe essere tra quelli protagonisti della finestra di mercato di gennaio.

La Juve sta cercando un play e il profilo di Toth è emerso dagli algoritmi di Comolli.

Toth affare record per il Ferencvaros e il calcio ungherese

Come raccontato lo scorso 29 novembre, il club ungherese potrebbe lasciar partire il classe 2005 di fronte a un’offerta superiore ai 10 milioni di euro.

Toth festeggia dopo il gol col Ferencvaros
Juve-Toth, le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ovvero una cifra record per la storia del Ferencvaros e per quella della Nemzeti Bajnoksag, la Lega regina del football ungherese.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie