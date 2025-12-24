Juve, aumenta la concorrenza (interna) per Alex Toth | CM.IT

Il Ferencvaros può lasciarlo partire nel prossimo calciomercato di gennaio

Alex Toth è considerato il miglior talento del calcio ungherese. Da tempo la Juventus ha messo gli occhi su di lui, ma il club bianconero non è l’unico di Serie A ad aver manifestato interesse.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, altri tre club del massimo campionato italiano hanno inserito il centrocampista nella propria lista di obiettivi.

Regista e mezzala, non a caso viene paragonato a Sandro Tonali e Hakan Calhanoglu, Toth si distingue per l’abilità nel dribbling, per la capacità di portare palla in verticale e per la pericolosità sui calci piazzati.

Le sue prestazioni con la maglia del Ferencvaros non sono passate inosservate e il suo nome potrebbe essere tra quelli protagonisti della finestra di mercato di gennaio.

La Juve sta cercando un play e il profilo di Toth è emerso dagli algoritmi di Comolli.

Toth affare record per il Ferencvaros e il calcio ungherese

Come raccontato lo scorso 29 novembre, il club ungherese potrebbe lasciar partire il classe 2005 di fronte a un’offerta superiore ai 10 milioni di euro.

Ovvero una cifra record per la storia del Ferencvaros e per quella della Nemzeti Bajnoksag, la Lega regina del football ungherese.