Inter, un altro affare alla Sucic: “Per anticipare la concorrenza”

Appena un anno dopo i nerazzurri potrebbero chiudere una nuova operazione in Croazia

Un altro affare alla Sucic, a gennaio. Un anno dopo, l’Inter potrebbe ripetere la fortunata operazione che ha portato il croato della Dinamo Zagabria a vestire la maglia nerazzurra al termine della scorsa stagione, ma dopo che era stato bloccato nel gennaio scorso per circa 14,5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Dodici mesi più tardi è ancora caldo l’asse Milano-Zagabria, l’asse tra Inter e Dinamo. Adesso nel mirino c’è Moris Valincic, terzino destro classe 2004, la cui valutazione si aggira intorno ai 15-16 milioni di euro.

Non solo Dinamo Zagabria. L’Inter è in contatto anche con l’Hajduk Spalato per Mlacic, difensore classe 2007 considerato come uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Sul giovane centrale, infatti, hanno già messo gli occhi diverse big d’Europa.

L’Inter ha già presentato un’offerta scritta all’Hajduk Spalato per Mlacic, c’è da strappare il sì del giocatore non ancora del tutto convinto del progetto di crescita prospettato dal club nerazzurro. L’Inter, comunque, potrebbe anticipare un affare in Croazia a gennaio, bloccando il giocatore – Valincic o Mlacic, ma pure entrambi – in vista della prossima estate, come appunto accaduto un anno fa con Sucic.

Inter, Valincic e/o Mlacic bloccati a gennaio in vista della prossima stagione

“Tutti i club che se lo possono permettere, pensano che anticipare le concorrenti e prendere un giocatore in anticipo sia la soluzione – ha dichiarato a ‘Germanijak’ Mario Naletilic, uno degli agenti più importanti del mercato croato – Può essere il caso di Mlacic dell’Hajduk, oppure di Valincic della Dinamo”, quest’ultimo fresco di rinnovo contrattuale e nel mirino pure del Napoli.

“Un po’ come è capitato all’Inter con Sucic – ha evidenziato Naletilic in conclusione – Il quale è approdato a Milano in estate. Mlacic e Valincic potrebbero essere venduti facilmente in questa maniera“.