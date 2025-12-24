Atalanta
Dal fuorigioco al Var, quattro nuove regole per il 2026

Foto dell'autore

A gennaio riunione dell’IFAB per discutere le modifiche al regolamento: lotta ai simulatori e alle perdite di tempo

Nel 2026 potrebbe essere introdotte o modificate quattro regole, una delle quali rivoluzionerebbe il calcio in maniera incredibile. Il prossimo 20 gennaio a Londra si terrà la riunione annuale dell’Ifab per discutere i cambiamenti da apportare al regolamento attualmente in vigore. Difficile, ma non da escludere, che possano esserci novità già nel Mondiale in Usa, Messico e Canada.

IFAB, possibile modifica a quattro regole
Infantino alla riunione Ifab (foto Ansa) – Calciomercato.it

In primo luogo, per ridurre le perdite di tempo si pensa di estendere la regola degli 8 secondi con il pallone in mano al portiere anche alle rimesse laterali e ai rinvii dal fondo. Per contrastare i simulatori, invece, Collina ha proposto di lasciare 2 minuti fuori dal campo i calciatori che richiedono l’intervento dei medici. Due le eccezioni: gli infortuni che colpiscono i portieri e quelli che comportano sanzione disciplinare (cartellino giallo o rosso) nei confronti di chi ha commesso il fallo.

Si torna a parlare di cambiare anche il fuorigioco, per annullare meno gol possibili. L’idea è quella di convalidare una rete se almeno una delle quattro parti del corpo con cui si può segnare – testa, busto, gambe e piedi – è in posizione regolare. Infine potrebbe essere modificato il protocollo Var sulle espulsioni, in modo da poter intervenire non soltanto per i cartellini rossi diretti ma anche per quelli da secondo giallo.

