Tutte le notizie del 20 dicembre: Milan, niente Thiago Silva. Bremer torna titolare

Foto dell'autore

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, sabato 20 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Thiago Silva in azione con il Fluminense
Tutte le notizie del 20 dicembre: Thiago Silva non torna al Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con Noi le notizie del 20 dicembre!

Ritorno in Serie A: le ultime su Chiesa!

Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: pronta la maglia numero 22 nerazzurra.

Juve-Roma, Bremer torna titolare

Bremer torna titolare al centro della difesa della Juve. A meno di sorprese, il brasiliano partirà dal 1′ – per la prima volta dopo l’operazione al menisco – stasera nel big match contro la Roma.

Milan, niente Thiago Silva: è vicinissimo al Porto

Allegri vuole Thiago Silva, ma il Milan ha visioni diverse. E il brasiliano, fresco di addio al Fluminense, sarebbe vicinissimo al Porto.

