Tutte le notizie del 20 dicembre: Milan, niente Thiago Silva. Bremer torna titolare

Ritorno in Serie A: le ultime su Chiesa!
Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: pronta la maglia numero 22 nerazzurra.
Juve-Roma, Bremer torna titolare
Bremer torna titolare al centro della difesa della Juve. A meno di sorprese, il brasiliano partirà dal 1′ – per la prima volta dopo l’operazione al menisco – stasera nel big match contro la Roma.
Milan, niente Thiago Silva: è vicinissimo al Porto
Allegri vuole Thiago Silva, ma il Milan ha visioni diverse. E il brasiliano, fresco di addio al Fluminense, sarebbe vicinissimo al Porto.