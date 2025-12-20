Come Dybala, ma al contrario: dalla Roma alla Juve a costo zero

Quattro anni dopo l’argentino, però da Roma a Torino: i dettagli

Juve-Roma non è mai materia di campo, bensì anche di calciomercato. C’è un giocatore che quattro anni dopo Dybala, compiendo però percorso inverso, potrebbe traslocare da una squadra all’altra a costo zero.

Dybala dalla Juve alla Roma nell’estate 2022. Mollato dai bianconeri dopo aver raggiunto un accordo per il rinnovo, decisione figlia del maxi investimento per Vlahovic, l’argentino fu poi sedotto e abbandonato dall’Inter una volta lasciato definitivamente Torino. Problema di commissioni, ma anche di affollamento davanti.

I nerazzurri preferirono riprendersi Lukaku, anziché ingaggiare il classe ’93 di Laguna Larga, che rimase a lungo col cerino in mano prima della chiamata giallorossa. Tiago Pinto Ds, Mourinho in panchina: una parte importante di una Roma che non c’è più.

Dal 2022 al 2026, precisamente giugno 2026 quando scadrà il contratto di Lorenzo Pellegrini con il club dei Friedkin. La Roma ha provato a cederlo un anno fa e l’estate scorsa, ma senza successo complice un ingaggio che, coi bonus, può toccare quota 6 milioni.

Pellegrini ‘occasione’ a zero per la Juve

Con Gasperini ha avuto un mezzo rilancio, da capire se può bastare per un eventuale rinnovo oggi lontano se non lontanissimo. Per molti, in verità, del tutto impossibile. E proprio in questi giorni sono tornate a circolare alcuni rumors che lo danno nei radar della Juve.

A zero, una occasione per rimpolpare il centrocampo, per alzarne la qualità. Con o senza Spalletti, un giocatore come Pellegrini – specie non dovesse chiedere la luna – potrebbe essere utile. Staremo a vedere, intanto palla al campo.