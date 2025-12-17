Concorrenza a Milan e Roma: il Como fa sul serio per Icardi

L’ex capitano dell’Inter, attualmente al Galatasaray, potrebbe lasciare la Turchia nella prossima sessione di mercato

Cesc Fabregas si lecca le ferite dopo la sconfitta contro la Roma di Gian Piero Gasperini, non tanto per il risultato finale, quanto per la situazione infortuni.

È, soprattutto, l’attacco ad essere falcidiato: dopo Alvaro Morata, uscito anzitempo nel match contro l’Inter di Cristian Chivu, anche Assane Diao si è fermato durante il match contro i giallorossi.

L’attaccante doveva partire col Senegal per la Coppa d’Africa, ma la sua partecipazione è in forte dubbio. Così come sono da valutare le condizioni di Jayden Addai, anch’egli bloccato da un problema muscolare.

Dunque, una vera e propria emergenza nel reparto avanzato per il tecnico spagnolo: ed ecco spuntare il nome di un possibile rinforzo per gennaio.

Icardi torna in Serie A? Proposto a Como, Milan e Roma

Il bomber dei sogni porta il nome di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mauro Icardi. L’argentino è in scadenza di contratto a giugno col Galatasaray e sta tornando di moda in queste settimane.

Stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il 32enne centravanti di Rosario è stato proposto nei giorni scorsi alle dirigenze di Como, Milan e Roma, tutte alla ricerca di un numero nove.

Vedremo chi la spunterà per Icardi, nel frattempo le voci impazzano e il Como resta vigile.