Yildiz e non solo: la Premier nel supermarket delle big di Serie A – Calciomercato.it

I tre talenti del campionato italiano, incluso il 10 della Juve, che in estate potrebbero traslocare in Inghilterra

Il calcio italiano e la Serie A sono sempre più periferia del calcio europeo e mondiale. Lo è soprattutto in rapporto alla Premier League, che quando chiama devi per forza rispondere.

I nostri migliori calciatori, italiani o stranieri che siano, spesso traslocano in Inghilterra, con alcuni di loro – vedi Zirkzee – che poi sentono la mancanza e desiderano tornare.

La Serie A è un po’ il grande supermarket della Premier, lo sono le big figurarsi i club piccoli e medi. E proprio in casa delle grandi potrebbe presto rifare spesa le società top del massimo campionato britannico.

Il principale obiettivo nell’estate 2026 dovrebbe essere Kenan Yildiz, probabilmente sprecato in una Juve lontanissima da quella che è stata anche nel passato recente.

La Juve potrebbe star stretta al classe 2005 turco, sul piano sportivo ma pure su quello economico: ricordiamolo, c’è sempre in ballo un rinnovo che non è affatto così scontato.

L’entourage del numero 10, attorno a cui gravita Jorge Mendes, chiede che l’ingaggio venga in qualche modo avvicinato al valore del cartellino. In buona sostanza: se la Juve chiede 80 milioni per Yildiz, perché poi lo paga meno di 2?

L’obiettivo è arrivare a quota 6/7 milioni netti, ma le grandi d’Inghilterra potrebbero garantirgli anche di più, oltre che mettere sul tavolo una cifra a cui difficilmente il ‘ragioniere’ Comolli (ragioniere per mentalità) direbbe “no, grazie”. Quantomeno un “parliamone”, a maggior ragione se Spalletti non dovesse strappare la qualificazione in Champions.

Chelsea, Arsenal, ma occhio anche al Manchester United: critiche a parte, assurde quello dello stesso Spalletti, Yildiz è l’unico giocatore della Juve che ha un mercato degno di questo nome. Pure per questo si fa fatica a immaginarlo a lungo in bianconero.

Premier all’assalto: nel mirino anche Bonny e Bartesaghi

Non è comunque l’unico talento del nostro calcio che fa gola sull’isola. Gli altri due nomi che facciamo, tanto per rimanere nel campo delle tre storiche grandi d’Italia, sono quelli di Bonny dell’Inter e di Bartesaghi del Milan.

Entrambi stanno facendo benissimo – 5 gol il francese in 11 partite, mentre il terzino si è preso una maglia da titolare – entrambi sono già da mesi nel mirino di diverse squadre inglesi. Inter e Milan, il Milan molto di più, non fanno – non possono – prigionieri. Alla giusta cifra, quale è ancora presto per dirlo, venderebbero