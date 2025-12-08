Yildiz è l’ultimo: Spalletti e l’insofferenza verso i giocatori che lo mettono in ombra

Il tecnico sembra ancora non aver superato il trauma della Nazionale. Col Napoli ha perso sia in campo che fuori

Peggio della sconfitta per la Juve? Le dichiarazioni dI Spalletti dopo la partita. Più che appena arrivato, con in tasca magari qualche chiave giusta per rialzare la squadra, Spalletti sembra un allenatore già a fine corsa in bianconero. al di là del contratto inaccettabile che ha accettato – c’è chi lo ha definito ‘alla Ballardini’ – fino al termine della stagione.

Perlomeno ancora sotto l’effetto – traumatico – della Nazionale. Tra tutte le dichiarazioni, una peggio dell’altra, scegliamo quella su Yildiz, che pure in un ruolo non suo è riuscito a fare la differenza. A fare gol (di nuovo), un problema enorme di questa Juve. Se non segna il numero dieci, chi?

Il turco è uno dei pochi se non l’unico a salvarsi in questo momento, eppure Spalletti cosa dice? “Deve dare di più”. Ma di più rispetto a cosa? Il tecnico di Certaldo conferma la sua insofferenza verso quei giocatori che lo mettono in ombra. Deve essere la Juve di Spalletti, non di Yildiz.

Sia chiaro, i problemi veri della Juve sono a monte, Elkann in primis e poi a cascata Comolli e una società dove i ruoli sono poco chiari, quelli di Modesto ma soprattutto quello di Chiellini, però anche Spalletti ci sta mettendo del suo. Doveva essere il valore aggiunto, e invece fin qui non lo è stato affatto. La strada verso il quarto posto è tutta in salita.