Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan ha in casa un ‘nuovo Bartesaghi’: il piano del club

Foto dell'autore

Stessa età del difensore, tra i migliori nel derby con l’Inter, ma ruolo diverso

Calciomercato.it lo aveva scritto il marzo scorso, dopo che era stato chiuso il capitolo rinnovo: il Milan punta molto su Davide Bartesaghi. Max Allegri ha apprezzato sin da subito qualità, serietà e duttilità del classe 2005, non a caso diventato in poco tempo un titolare o quasi.

Bartesaghi nel derby e Torriani col premio Giovane Promessa
Il Milan ha in casa un ‘nuovo Bartesaghi’: il piano del club (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nel derby, Bartesaghi è stato praticamente perfetto. Uno dei migliori in campo, anche se la sua partita sarebbe potuta essere senz’altro più complessa se sull’out destro avesse giocato Dumfries.

Vedremo al ritorno, intanto dal 19enne (ma per come gioca, sembra ne abbia qualcuno in più) ci si aspetta una ulteriore crescita, atletica e tattica, nei prossimi mesi.

Come appreso da Calciomercato.it, Allegri e il suo staff gli stanno facendo prendere sempre più consapevolezza delle sue doti, dandogli costantemente fiducia.

Il piano di crescita per Bartesaghi ha funzionato. Pressoché identico quello che è stato definito per un altro classe 2005 rossonero in rampa di lancio: Lorenzo Torriani, anche lui particolarmente apprezzato da Allegri nella tournée di Singapore della scorsa estate.

Torriani col premio Giovane Promessa
Milan, Torriani il nuovo Bartesaghi: il piano del club rossonero (Instagram) – Calciomercato.it

Il Milan ha pianificato per lui un percorso di minutaggio nel Milan Futuro allenato da Oddo e militante in Serie D, un percorso per il salto definitivo in prima squadra.

Alto quasi due metri, Torriani ha rinnovato fino al 2030 come il coetaneo Bartesaghi. Al ‘Trofeo Galbiati’ gli è stato conferito il premio di ‘Giovane Promessa’. Il Milan è a caccia dell’erede di Maignan, un erede che forse ha già in casa…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie