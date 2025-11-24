Il Milan ha in casa un ‘nuovo Bartesaghi’: il piano del club

Stessa età del difensore, tra i migliori nel derby con l’Inter, ma ruolo diverso

Calciomercato.it lo aveva scritto il marzo scorso, dopo che era stato chiuso il capitolo rinnovo: il Milan punta molto su Davide Bartesaghi. Max Allegri ha apprezzato sin da subito qualità, serietà e duttilità del classe 2005, non a caso diventato in poco tempo un titolare o quasi.

Nel derby, Bartesaghi è stato praticamente perfetto. Uno dei migliori in campo, anche se la sua partita sarebbe potuta essere senz’altro più complessa se sull’out destro avesse giocato Dumfries.

Vedremo al ritorno, intanto dal 19enne (ma per come gioca, sembra ne abbia qualcuno in più) ci si aspetta una ulteriore crescita, atletica e tattica, nei prossimi mesi.

Come appreso da Calciomercato.it, Allegri e il suo staff gli stanno facendo prendere sempre più consapevolezza delle sue doti, dandogli costantemente fiducia.

Il piano di crescita per Bartesaghi ha funzionato. Pressoché identico quello che è stato definito per un altro classe 2005 rossonero in rampa di lancio: Lorenzo Torriani, anche lui particolarmente apprezzato da Allegri nella tournée di Singapore della scorsa estate.

Il Milan ha pianificato per lui un percorso di minutaggio nel Milan Futuro allenato da Oddo e militante in Serie D, un percorso per il salto definitivo in prima squadra.

Alto quasi due metri, Torriani ha rinnovato fino al 2030 come il coetaneo Bartesaghi. Al ‘Trofeo Galbiati’ gli è stato conferito il premio di ‘Giovane Promessa’. Il Milan è a caccia dell’erede di Maignan, un erede che forse ha già in casa…