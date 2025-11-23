PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1: serataccia per Calhanoglu e Lautaro, Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto

Voti, top e flop del derby andato in scena al Meazza e valevole per la dodicesima giornata di Serie A
Milano è rossonera. Pulisic regala il derby al Milan, Allegri sorpassa l’Inter di Chivu e raggiunge Conte al secondo posto.
INTER
FLOP Sommer 5 – Dà ancora una volta ragione a chi lo considera ormai arrivato. La sua parabola sembra un po’ quella di Handanovic.
Akanji 5,5
TOP Acerbi 7 – Leao non passa mai contro di lui e quando si spinge in avanti crea grande apprensione. Sfortunato per il palo. Dall’85’ Diouf s.v.
Bastoni 6
Carlos Augusto 6
Barella 6 – Dall’85’ Pio Esposito s.v.
FLOP Calhanoglu 5 – La sua serata cambia nel secondo tempo: a metà campo perde la palla che aziona il contropiede finito con la rete di Pulisic, poi sbaglia il rigore del possibile pareggio. Un incubo. Dal 78′ Zielinski s.v.
Sucic 6
Dimarco 5,5
TOP Thuram 6,5 – Sprazzi del vero Thuram due mesi dopo l’ultima da titolare. Regge il peso di tutto l’attacco guadagnandosi anche il rigore poi sbagliato da Calhanoglu.
FLOP Lautaro Martinez 5 – Se Maignan non gli avesse negato la gioia del gol… Ma coi se e coi ma, come ci insegnano, non si va da nessuna parte: Pavlovic lo ferma sempre e senza grandi sforzi. Chivu lo toglie a mezz’ora dalla fine, con l’Inter sotto. Dal 65′ Bonny 5,5.
All.Chivu 5,5
MILAN
TOP Maignan 8 – Para tutto, persino un rigore allo specialista Calhanoglu. Parafrasando Fantozzi: “È un bel portiere, un santo, un apostolo”.
Tomori 6,5
Gabbia 6
Pavlovic 6,5
Saelemaekers 7
Fofana 6,5 – Dal 78′ Ricci s.v.
Modric 6,5
Rabiot 6
TOP Bartesaghi 7 – Sicuro abbia 19 anni? Partita praticamente perfetta.
TOP Pulisic 7 – Fastidiosa come una zanzara. Al posto nel momento giusto. Dal 78′ Nkunku s.v.
FLOP Leao 5,5 – Dà il suo contributo nell’azione del gol, ma nel complesso la sua prova è insufficiente. Da uno come lui è lecito aspettarsi qualcosa in più. Dall’86’ Loftus-Cheek s.v.
All.Allegri 6
Arbitro Sozza 5
TABELLINO INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54′ Pulisic
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (85′ Diouf), Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu (78′ Zielinski), Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro (65′ Bonny). All.: Chivu
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (78′ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (78′ Nkunku), Leao (86′ Loftus-Cheek). All.: Allegri
ARBITRO: Sozza di Seregno
AMMONITI: Leao, Calhanoglu, Pavlovic