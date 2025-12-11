Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Tutte le notizie dell’11 dicembre: flop Zhegrova, il Milan insidia la Roma per Zirkzee

Foto dell'autore

Le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, giovedì 11 dicembre. Tra campo e mercato, aggiornamenti in diretta qui su Calciomercato.it.

Zirkzee in azione col Manchester United
Il Milan insidia la Roma per Zirkzee (AnsaFoto)

Segui con noi le notizie dell’11 dicembre!

Juve-Milan, affare 'alla Akanji'

Juve e Milan, affare all’Akanji come l’Inter: c’è un Nome Clamoroso!

Roma, insidia Milan per Zirkzee

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan insidia la Roma per Zirkzee.

L’olandese vuole lasciare il Manchester United già a gennaio.

 

Flop Zhegrova col Pafos

Zhegrova bocciato alla prima da titolare con la Juve.

L’esterno ex Lille non giocava dal primo minuto da un anno!

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie