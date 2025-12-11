PAGELLE E TABELLINO CELTIC-ROMA 0-3: Ferguson, ‘alzati e segna’. Scales goleador al contrario

Voti e giudizi del match del Celtic Park, valido per la 6a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

Celtic

Schmeichel 6

Trusty 5

Scales 4,5

Tierney 5. Dal 46′ Donovan 5,5

Engels 5

McGregor 5

Hatate 7

Tounekti 5,5

Nygren 5. Dal 46′ Iheanacho 6

Maeda 5,5. Dal 46′ Bernardo 5,5

Yang 5,5. Dal 62′ Ralston 5,5

All. Wilfried Nancy 5

Il Celtic da subito viene schiacciato dalla Roma sotto ogni aspetto, tattico, fisico e tecnico. I costruttori di gioco scozzesi sono sempre pressati e raddoppiati e questo non permette di uscire troppo dalla propria metà campo. Poi negli episodi decisivi troppi errori: l’autogol è un colpo di testa super di Scales, ma nella porta sbagliata. Poi il rigore che può riaprirla Engels lo calcia sul palo. Senza contare tutte le altre disattenzioni. Ci prova Hatate, Iheanacho è sfortunato sul fuorigioco, ma sarebbe cambiato molto poco.

Roma

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 7

Hermoso 6,5

Celik 7

El Aynaoui 7

Pisilli 6. Dall’85’ Angelino

Rensch 6,5

Soulé 7. Dal 69′ Dybala 6

El Shaarawy 7 Dal 69′ Pellegrini

Ferguson 7,5. Dal 69′ Bailey 6,5

All. Gian Piero Gasperini 7,5

Arbitro: Kovacs (ROMANIA) 5,5

La Roma gioca una prestazione maiuscola, dominando e poi controllando l’intera partita, mai in discussione. Condizione fisica invidiabile, ottima risposta dei giocatori sotto osservazione come Rensch e Ferguson, autore di una doppietta. Soulé entra in tutti e tre i gol ed è una costante spina nel fianco seminando il panico sulla destra. Molto bene anche El Aynaoui, soprattutto nella gestione del pallone e dei ritmi. Ottima anche la partita di Wesley e Rensch, così come dell’intera difesa.. Gasperini, nonostante il nervosismo e l’insoddisfazione costante tipica dei perfezionisti, ha di che sorridere.

Il tabellino di Celtic-Roma 0-3

Marcatori: 6′ aut. Scales (R), 35′ Ferguson (R), 43′ Ferguson (R)

Ammoniti: Hermoso (R), El Shaarawy (R), Soulé (R), Ziolkowski (R)

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (46′ Donovan); Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren (46′ Iheanacho), Maeda (46′ Bernardo), Yang (62′ Ralston).

A disp.: McCowan, Kenny, Balikwisha, Donovan, Iheanacho, Murray, Ralston, Sinisalo, Forrest.

All. Wilfried Nancy