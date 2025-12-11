Inter, Dumfries con la valigia in mano: a gennaio o a giugno?

L’esterno olandese è fresco di cambio di assetto del suo entourage e le voci sul suo futuro impazzano: ecco come stanno le cose

Mentre la squadra continua a leccarsi le ferite dopo la cocente sconfitta interna patita contro il Liverpool nell’ultimo turno della fase a campionato della Champions, continua a tenere banco la situazione legata a Denzel Dumfries.

Fermo dal 13 novembre scorso per un problema alla caviglia, l’allenatore Cristian Chivu non ha saputo dire quando tornerà a disposizione. L’esterno destro sente ancora dolore e non sarà disponibile per un periodo indefinito.

In tutto questo, Dumfries ha deciso di affidarsi ad Ali Barat, procuratore anglo-iraniano di grande spessore internazionale, come intermediario e supporto al padre-agente.

Una decisione che, inevitabilmente, fa pensare anche al futuro del calciatore, in scadenza di contratto nel 2028, ma, come raccontato da Calciomercato.it, desideroso di chiudere un nuovo accordo a cifre più alte rispetto a quelle attuali.

Dumfries con la valigia in mano: la valutazione dell’Inter

Dumfries nell’aprile del prossimo anno compirà 30 anni e ha voglia di strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera passando dagli attuali 4.5 milioni ai 6 milioni netti: cifra che difficilmente l’Inter gli potrà garantire.

Dunque, col cambio di staff potrebbero aprirsi prospettive diverse, già a partire dal mese prossimo, quando aprirà i battenti la sessione invernale del calciomercato.

Nonostante la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro e il suo nome potrebbe tornare in auge per alcuni club della Premier League, nonostante fino ad oggi non si sia mosso nulla di concreto.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.