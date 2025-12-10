PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa

Le pagelle di Juventus-Pafos a cura della redazione di Calciomercato.it: i bianconeri vincono con il solito Yildiz a illuminare, ma i gol arrivano da McKennie e David
La Juventus risponde nel migliore dei modi dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato e si guadagna tre punti fondamentali per il passaggio del turno in Champions League. A stendere il Pafos ci pensano le reti di McKennie e Jonathan David: due gol che arrivano da oltreoceano per la Vecchia Signora. Male Zhegrova alla sua prima da titolare in bianconero, bene Spalletti che lancia con maggiore convinzione la difesa a quattro nella ripresa.
Di seguito le pagelle e il tabellino di Juventus-Pafos:
JUVENTUS
- TOP McKennie 7.5: essere un tuttofare è un pregio, ma rischia anche di intrappolarti nel più classico dei “sa fare tutto in maniera sufficiente, ma niente in maniera eccellente”. Ecco, oggi è stato anche eccellente in diversi aspetti e ha fatto un gol pesantissimo.
- FLOP Zhegrova 4.5: l’uomo che sa passare attraverso i muri, questa sera si è nascosto dietro al muro del Pafos. Prima da titolare dopo un anno e la disabitudine si è fatta vedere tutta.
- Di Gregorio: 6.5
- Kalulu: 6
- Kelly: 6
- Koopmeiners: 6
- McKennie: 7.5
- Locatelli: 6 (60′ Openda 6)
- Miretti: 5 (74′ Adzic 6)
- Cambiaso: 6.5
- Zhegrova: 4.5 (46′ Conceicao 6.5)
- Yildiz: 7 (84′ Cabal s.v.)
- David: 6.5 (74′ Thuram 6)
- All. Spalletti: 6.5
PAFOS
- Michail: 6
- Bruno: 6
- Luckassen: 5
- David Luiz: 6
- Goldar: 5.5 (78′ Pileas s.v.)
- Sunjic: 6
- Pepe: 5.5
- Correia: 6
- Dragomir: 6 (78′ Bassouamina s.v.)
- Orsic: 6.5 (78′ Jajà s.v.)
- Anderson Silva: 6 (62′ Quina 5.5)
- All. Carcedo: 6
- Arbitro Gil Manzano: 6
Juve-Pafos, tabellino e formazioni
Juve-Pafos 2-0: 67′ McKennie, 72′ David
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo