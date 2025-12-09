SOS Roma, il mercato è l’unica via: i tre nomi principali nel mirino tra scenari e cifre

I numeri offensivi giallorossi sono preoccupanti e Gasperini attende con ansia il mercato di gennaio: Zirkzee e non solo

L’attacco della Roma è un mezzo disastro e i numeri dopo 14 giornate di campionato sono impietosi: 15 gol segnati, 11esimo attacco della Serie A, quattro gol dagli attaccanti schierati ad alternanza nel ruolo di punta: 2 per Dovbyk, 1 per Ferguson e 1 per Dybala, che ne ha segnato un altro in Europa, inutile, col Plzen. Baldanzi invece resta a zero. Per questo a gennaio Gasperini ha urgente, anzi disperato, bisogno – almeno – di un centravanti, possibilmente dal gol facile.

Oltre a un attaccante esterno a sinistra con piede invertito. I nomi principali sono essenzialmente tre: Joshua Zirkzee, 2001 del Manchester United che ha ritrovato il gol il 30 novembre dopo quasi 8 mesi. Con Amorim ha visto pochissimo il campo, di recente ne ha trovate tre di fila dall’inizio ma col Wolverhampton è entrato nel recupero, con Mount a fare il centravanti. Messaggio chiaro. Zirkzee ha detto sì alla Roma, vuole lasciare il Manchester e ha chiesto di essere ceduto per trovare minuti e continuità, in modo da rientrare nel giro della nazionale da cui manca da un bel po’, e sperare nel Mondiale. Piace alla società e anche a Gasperini. La sua valutazione, tra prestito e riscatto, si aggira sui 30 milioni.

Roma, non solo Zirkzee: la situazione per Yuri Alberto e Fabio Silva

Un altro dei nomi è Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, anche lui classe 2001. È un brasiliano, ha segnato 10 gol in campionato e ha una situazione particolare. Il Timao ha bisogno di vendere, ma il 50% della sua cessione dovrà versarlo nelle casse dello Zenit, motivo per il quale la richiesta è molto alta: anche in questo caso parliamo di 30 milioni. Di recente c’è stata una visita a Trigoria dell’agente, la pista è rimasta aperta.

Poi c’è Fabio Silva, il portoghese già seguito da molto vicino in estate prima che andasse dal Wolverhampton al Borussia Dortmund, che lo ha pagato circa 26 milioni bonus compresi. Fino ad ora, un flop: 13 presenze in tutte le competizioni, praticamente mai più di mezz’ora in campo. L’unica da titolare in coppa contro il Bayer. Un solo gol all’attivo, in Champions col Copenaghen. La formula che vorrebbe la Roma è anche in questo caso prestito con obbligo legato a determinate condizioni. I tedeschi, che lo hanno appena acquistato, non possono scendere dai 20-25 milioni.