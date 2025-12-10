DIRETTA – Tutte le notizie del 10 dicembre: Spalletti lancia Zhegrova dal 1′ contro il Pafos

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato
Tutte le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it. Dal post Inter-Liverpool al mercato, passando per Juve e Napoli stasera impegnati in Champions League rispettivamente contro Pafos e Benfica.
Segui con noi le notizie di mercoledì 10 dicembre.
Champions League, le probabili formazioni di Juve-Pafos
LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE-PAFOS:
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda.
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; A. Silva.