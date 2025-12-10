Rigore Bastoni, mano Van Dijk e terzo caso sparito dalle moviole

Non si placano le polemiche sull’arbitro Zwayer e sul Var dopo la sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Liverpool

L’Inter perde 1-0 in casa contro il Liverpool nella sesta giornata della fase a girone unico di Champions League e mette a rischio la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Una sfida decisa da un rigore di Szoboszlai molto contestato. Ma non è l’unico episodio da moviola con protagonista l’arbitro tedesco Zwayer.

Nel primo tempo lungo check al Var per annullare il gol dei Reds di Konate: il colpo di testa di Van Dijk finisce sul braccio di Ekitike molto largo e tenuto in posizione innaturale sin dall’inizio dell’azione. E quindi punibile. Il ritardo è dovuto alla necessità di trovare un’immagine chiara prima di richiamare il direttore di gara all’On Field Review.

Diverso il tocco di mano dello stesso difensore olandese sul tiro di Bisseck. È vero che il braccio è fuori dalla figura e aumenta il volume del corpo, ma è altrettanto vero che è tenuto in posizione naturale lungo il fianco e non c’è un extra movimento verso il pallone. Corretta quindi la scelta di lasciar proseguire.

Inter-Liverpool, errore Var e Zwayer: trattenuta rivista solo al rallenty

Molto più che dubbio il rigore per la trattenuta di Bastoni su Wirtz. Certamente è ingenuo il difensore dell’Inter a prendere per la maglia l’avversario, ma questo si lascia cadere in modo plateale dopo che il nazionale azzurro molla la presa. Episodio visto e giudicato in campo da Zwayer, che fa un segnale evidente di proseguire perché non c’è fallo.

E invece interviene di nuovo il Var per far decretare il penalty. Lo avessero fischiato in campo si sarebbe parlato di rigorino, ma sarebbe stato più accettabile. Ma l’intervento del Var è inspiegabile: peraltro vengono mostrati all’arbitro solo replay al rallenty in cui la trattenuta sembra più lunga di quello che è in realtà. Zwayer doveva vedere l’azione in dinamica a velocità naturale e avere il coraggio di confermare la decisione presa live.

C’è infine un caso di cui nessuno sta parlando e riguarda Jones a metà della ripresa. Ammonito per il fallo imprudente su Mkhitaryan, il centrocampista del Liverpool non la prende bene e portandosi il dito alla tempia fa segno all’arbitro che è matto ad avergli mostrato il cartellino. Un comportamento antisportivo che meritava il secondo giallo e quindi l’espulsione.