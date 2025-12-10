Cosa lascia Inter-Liverpool? Le colpe di Chivu e l’assenza di Lautaro Martinez

La sconfitta patita in Champions League ha lasciato l’amaro in bocca in casa nerazzurra: dagli infortunati alle altre situazioni

Il rigorino, se così possiamo definirlo, assegnato sul finale di gara dall’arbitro tedesco Felix Zwayer per la trattenuta di Bastoni a Wirtz, ha consentito al Liverpool di espugnare il ‘Giuseppe Meazza’.

L’Inter, in tutte le sue componenti, ha espresso il proprio malcontento a fine partita e anche i giocatori avversari si sono espressi sulla questione palesando dubbi.

In ogni caso, andando oltre questa questione, c’è bisogno anche di analizzare le scelte dell’allenatore Cristian Chivu e la prestazione dei singoli.

Al tecnico romeno vengono imputati i tanti scontri diretti persi in questa primo terzo di stagione: unica vittoria a Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Per il resto, solo sconfitte.

Lautaro Martinez assente nei big match? I numeri parlano chiaro

Ma sul banco degli imputati finisce anche il capitano, Lautaro Martinez. E i numeri, come sempre, non mentono. Nonostante gli undici gol messi a segno in diciannove partite, manca la firma dell’argentino nelle partite contro le big.

Zero in Champions League contro Atletico Madrid e Liverpool, idem in Serie A nei confronti giocati contro Juventus, Roma, Napoli e Milan. Un dato che deve far riflettere, vista l’importanza che ricopre il numero 10 per l’Inter.

Nel 2026 è atteso alla prova del nove contro l’Arsenal e il Borussia Dortmund, poi si potrà tracciare un bilancio completo delle sue prestazioni europee.