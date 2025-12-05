Soffia il vento del rinnovamento, Spileers è il futuro: Inter, Juve e Milan, fate in fretta

Sono momenti di riflessione per i maggiori club, italiani e non solo, in vista dell’imminente sessione invernale del mercato

Manca, ormai, meno di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio e già sono tante le situazioni che si stanno sviluppando.

Quasi tutti i maggiori club italiani dovranno intervenire per migliorare le rispettive rose. Il Napoli potrebbe fare un colpo a centrocampo, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato il reparto.

L’Inter, se dovesse partire qualcuno, sarebbe costretta a sostituirlo, il pensiero va in primis a Luis Henrique. Della Juventus abbiamo detto tutto, un centrocampista è la priorità, ma anche la difesa necessità di attenzione.

E anche il Milan, che deve capire cosa fare con Santiago Gimenez, potrebbe avere necessità di fare qualcosa. Ma è il momento anche di guardare al futuro per tutte queste società.

Inter, Juve e Milan: Spileers, ora o mai più

Jorne Spileers è un nome che, ad oggi, non dice molto a tanti, ma siamo sicuri che nel breve termine tutti impareranno a conoscere. Centrale difensivo del Club Bruges, 20 anni, è il nuovo gioiellino in vetrina dei belgi.

Ad oggi, la sua valutazione si attesta sui 7-8 milioni di euro, una cifra destinata a crescere esponenzialmente nei prossimi mesi. Così come il suo valore in campo.

Fisico statuario, Spileers rappresenta il difensore moderno: agile, abbastanza tecnico e in grado di far ripartire la squadra dal basso. Le società italiane, per una volta, potrebbero anticipare tutti, nonostante la concorrenze di Premier e Bundesliga, ed evitare di rincorrere sempre.

Le sue caratteristiche sono ideali per le idee tattiche di Inter, Juventus, Milan e non solo: chi ci crederà di più, a giugno potrà chiudere un colpo, per oggi e per domani.