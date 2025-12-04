Inter costretta a fare mercato: lo scambio con la Juve risolverebbe due problemi

Il Ds Ausilio ha detto che la rosa è completa, ma le possibili richieste di cessioni a gennaio di De Vrij e Frattesi potrebbero cambiare i piani nerazzurri

Le cinque sconfitte nelle prime quattordici gare ufficiali dell’Inter tra Serie A, Champions League e Coppa Italia possono sembrare tante. Ma classifiche alla mano la squadra di Chivu è in piena corsa per lo scudetto, per il passaggio agli ottavi della massima competizione Uefa per club senza passare per i playoff ed è già ai quarti della competizione nazionale.

Anche per questo, di recente, il direttore sportivo Piero Ausilio ha dichiarato che nel mercato di gennaio il club nerazzurro potrebbe non fare nuovi acquisti. La è giudicata già competitiva, ma a complicare i piani potrebbe esserci la richiesta di due giocatori di essere ceduti. Stiamo parlando del difensore Stefan De Vrij e del centrocampista Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, De Vrij alla Juventus per il vice Dumfries

Entrambi sono stati schierati titolari e per tutti i 90 minuti ieri contro il Venezia, ma il loro minutaggio resta basso. Per il mediano della nazionale azzurra resta il forte interessamento del Napoli, alle prese con gli infortuni di De Bruyne e Anguissa in quel ruolo. Ma ad oggi appare difficile pensare che l’Inter sia disposta a rinforzare una diretta concorrente al titolo, a meno di offerte irrinunciabili. Meglio una cessione in Premier.

In scadenza di contratto a giugno, il centrale olandese vorrebbe anticipare l’addio per giocare con continuità e riconquistare la Nazionale. Magari De Vrij potrebbe finire in uno scambio con la Juventus, alle prese con il ko di Gatti. Ai nerazzurri, bocciato Luis Henrique, potrebbe servire un nuovo vice Dumfries come Joao Mario, finito ai margini con Spalletti. Ma per ora è soltanto una suggestione ai limiti del fantamercato.