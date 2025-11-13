Chivu boccia Luis Henrique, Inter pronta a cederlo a gennaio: le ultime | CM.IT

Il laterale brasiliano preso dal Marsiglia è stato bocciato da Chivu

Potrebbe finire già a gennaio l’avventura di Luis Henrique con la maglia dell’Inter. Costato 23 milioni più bonus, il laterale è stato bocciato da Chivu sia a parole che nei fatti.

“Non è pronto per il calcio italiano”, le parole che sanno di sentenza pronunciate dal tecnico romeno nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Napoli.

Parole confermate, per l’appunto, dai fatti: fin qui il brasiliano ha disputato appena 211′ in campionato (2 gare da titolare, entrambe negative) e solo 13 in Champions. Domenica con la Lazio, al posto di Dumfries, Chivu ha preferito inserire Carlos Augusto anziché lui. Se non fosse ai box causa problema al polpaccio, probabilmente anche Darmian sarebbe davanti al 23enne nelle gerarchie dell’allenatore di Resita.

Oggi ‘footmercato’ ha rivelato che Luis Henrique è stato proposto a tre club di Ligue 1, incluso il Marsiglia che, però, al momento non sarebbe allettato all’idea di riportarselo a casa.

Calciomercato.it abbiamo interpellato una fonte legata all’entourage del classe 2001, la quale ci ha confermato che l’Inter è disposta a cederlo già nel prossimo mercato invernale. Se non a titolo definitivo, almeno in prestito per provare a rivalorizzarlo in ottica di una futura vendita.