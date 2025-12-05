Atalanta
Nome a sorpresa oltre a Icardi: il Milan prepara il post Gimenez

Il Milan sulle tracce di un nuovo centravanti: resta viva la suggestione Icardi, spunta un nome inedito per rimpiazzare Gimenez

Appena 1 gol in 768′ giocati, 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia. La stagione di Santiago Gimenez è stata deludente fino a questo momento.

E così si torna a parlare di calciomercato, della possibilità che l’ex Feyenoord possa lasciare Milanello nelle prime settimane del 2026. L’agente del ‘Bebote’, Rafaela Pimenta, è ha parlato all’edizione spagnola di ‘ESPN‘ togliendo – di fatto – dal mercato il nazionale messicano.

Un déjà vu, qualcosa di già sentito in estate: “Non mi stupisce che sia desiderato in Premier, normale che ci siano 2, 3 club interessati. Ma non lascia il Milan, non esiste. Nonostante quella che sembrerebbe essere una visione categorica, la realtà dei fatti potrebbe dire altro.

Perché la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta guardando eccome intorno, a maggior ragione vista la deludente prima parte di stagione di Gimenez.

Milan, addio Gimenez: colpaccio già a gennaio

Quella di Mauro Icardi rimane una suggestione intrigante, ricorrente nei pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi. Il bomber argentino è sempre più ai margini del Galatasaray nonostante i 7 gol nelle 13 presenze nel campionato turco.

L’ex capitano dell’Inter è finito in disparte nei piani di Buruk che preferisce utilizzare Osimhen come unica punta. In scadenza nel 2026, come anticipato da ‘Calciomercato.it’, Icardi potrebbe essere la scelta perfetta per l’idea di bomber che ha Allegri. Occhio, però, perché la sorpresa è dietro l’angolo.

Igli Tare potrebbe fare più di un pensiero a Deniz Undav, centravanti classe 1996 di proprietà dello Stoccarda. Il nazionale tedesco, in scadenza nel 2027, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Ed il suo score stagionale è, ad oggi, notevole.

11 presenze tra Bundesliga e Europa League con 8 gol e 3 assist vincenti all’attivo, una media minuti/gol impressionante. Se Gimenez dovesse lasciare il Milan, a dispetto di quanto affermato dalla Pimenta, il mese di gennaio diventerebbe rovente per l’attacco di Allegri.

