Milan, due stelle per la seconda stella: Icardi è il primo colpo

Max Allegri vuole due rinforzi a gennaio per puntare allo scudetto. Il bomber del Galatasaray è un’occasione di mercato

Capolista dopo 13 giornate insieme al Napoli campione in carica. Vinti tutti gli scontri diretti contro le altre big in cima alla classifica. Il Milan si candida seriamente a vincere uno scudetto che sarebbe molto speciale, perché quello della seconda stella. Senza coppe europee, la rosa è già competitiva, ma lo sarebbe di più con un paio di rinforzi a partire da Mauro Icardi.

Con Leao e Pulisic l’attacco rossonero è di primo livello, ma Massimiliano Allegri vorrebbe un finalizzatore di area di rigore al posto di Santi Gimenez. A tal proposito l’ex interista rappresenta una vera occasione di mercato a gennaio. In scadenza di contratto a giugno, il 32enne bomber argentino non è più un punto fermo nel Galatasaray.

Il tecnico Okan Buruk lo schiera titolare soltanto nelle gare sulla carta più facile, mentre in quelle più importa – vedi il derby di ieri con il Fenerbahce – preferisce affidarsi a Osimhen come unica punta. Icardi al Milan andrebbe volentieri pur dovendo rinunciare alla Champions League e dovendo accettare un ingaggio più basso.

Il secondo colpo, invece, sulla corsia mancina dove è già stato bocciato Estupinan. Un’idea potrebbe essere Ferland Mendy in prestito, considerato un esubero da Xabi Alonso al Real Madrid. Tornato a disposizione dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, è rimasto in panchina per sette gare su otto. Un nuovo infortunio però lo terrà ai box per le prossime tre settimane.