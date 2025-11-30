Atalanta
Inter, i tifosi si dividono, ma Chivu non cambia idea: ecco la priorità

Inter, caccia a un nuovo attaccante: scelta chiara da parte del tecnico e della società

È sempre attuale in casa Inter il dibattito sul possibile inserimento di un nuovo attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei calciatori presenti in rosa. Dopo il lungo inseguimento a Lookman, che oggi resta in contatto con il Galatasaray, il club nerazzurro sta visionando Giovane del Verona.

Cristian Chivu
Inter, i tifosi si dividono, ma Chivu non cambia idea: ecco la priorità – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Il fantasista brasiliano è infatti in vetrina e l’Hellas è disposto a cederlo a gennaio, a determinate condizioni. Preso a zero la scorsa estate, il fantasista è versatile, può ricoprire più ruoli ed è in stretto contatto con Carlos Augusto, con cui condivide anche l’agente. Giuseppe Riso, infatti, ne ha preso la procura da ormai alcune settimane e ne ha parlato anche con altre società.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, non ci sono dubbi: tutti i tifosi della squadra nerazzurra vogliono un rinforzo con le qualità richieste da Chivu, in grado di proteggere la difesa. Koné della Roma resta il sogno ma, come raccontato, a gennaio il francese resta incedibile.

Di Giovane e del mercato dell’Inter, nel giorno della sfida con il Pisa, ne abbiamo parlato nella puntata di oggi di TIAMOCALCIOMERCATO.

