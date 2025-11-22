Kone-Inter, la Roma non cambia posizione: le ultime | CM.IT

Atalanta
Kone-Inter, la Roma non cambia posizione: le ultime

I nerazzurri non mollano la presa sul francese: ecco il prezzo

Ma l’Inter è ancora interessata a Koné? La risposta è sì. Tuttavia, come raccolto da Calciomercato.it, la Roma non ha alcuna intenzione di modificare la propria posizione sulla valutazione del centrocampista francese.

Nell’anno del Mondiale, infatti, a Trigoria non hanno dubbi: il transalpino costa almeno 50-60 milioni di euro. Il Psg è ancora sulle tracce di Kone, che è molto stimato anche all’estero.

Kone non forzerà per la cessione

Non va infine dimenticato un fattore: Kone è molto felice nella Capitale ed è estremamente riconoscente nei confronti dei giallorossi, quindi non forzerà mai alcuna cessione.

Kone in azione con la Roma
Inter su Kone, ecco la posizione della Roma (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ex Borussia, inoltre, è un giocatore fondamentale per Gasperini. Oggi il tecnico ha parlato alla vigilia della sfida con la Cremonese, assieme al Bologna rivelazione di questa prima parte di campionato.

“Scudetto? Siamo liberi di sognare, ma i miracoli non li fa nessuno. Siamo una squadra in crescita, però si può ancora migliorare. Per domani Ferguson è recuperato, anche se sente ancora dolore, mentre Hermoso è indisponibile”.

