DIRETTA | Roma-Napoli, le scelte di Gasperini e Conte – Le news del 30 novembre LIVE

Prosegue il programma della tredicesima giornata di Serie A in questa domenica, sullo sfondo anche le news di mercato

Dopo le quattro gare di ieri, con le vittorie di Juventus e Milan tra le altre, si va avanti con il programma del turno di Serie A. Altri match molto interessanti quest’oggi.

Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli.