Roma, non solo il Napoli: Gasperini ha un pensiero fisso

La Roma va all’attacco e resta in contatto con Zirkzee

Da tempo l’olandese ha chiesto la cessione al suo club e spera di essere accontentato a gennaio. La Roma c’è ed è al lavoro per studiare la formula migliore per prenderlo a gennaio.

Gasperini ha fretta. Nonostante il gol di Ferguson, il ritorno di Dybala e la prova molto convincente di Baldanzi contro la Cremonese, il tecnico giallorosso vuole assolutamente un nuovo rinforzo offensivo per la sua Roma, attualmente prima in classifica e stasera impegnata nella sfida di grande fascino contro il Napoli. Sognare, come ha dichiarato il tecnico, è infatti lecito.

“Le valutazioni possono cambiare nel corso dei mesi – le parole dell’ex tecnico dell’Atalanta -. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, difficilmente prima. Io sono molto soddisfatto dell’evoluzione di tutti i giocatori, anche chi gioca meno. C’è grande fiducia, bisogna stare attenti nell’inserimento dei calciatori e nelle valutazioni. Prima di tutto bisogna guardare cosa si ha in casa, se si inserisce qualcosa è perché merita”.