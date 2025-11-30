Marelli bacchetta Bastoni: così ha rischiato grosso

Il difensore dell’Inter finisce nel mirino dell’ex direttore di gara: ecco perché

Ospite sul campo del Pisa nella gara domenicale delle 15 valida per la 13esima giornata di Serie A, l’Inter è chiamata a rispondere e a risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Per farlo Cristian Chivu si affida alla linea difensiva composta da Akanji, Acerbi e Bastoni, ma proprio il numero 95 ha rischiato un’ammonizione attorno al 20′. Dopo un bel controllo Toure è stato steso dal difensore nerazzurro, graziato dall’arbitro Guida nella circostanza. Poco dopo, in un’azione di ripartenza, l’arbitro Guida ha deviato il pallone e interrotto l’azione nerazzurra, mentre Lautaro Martinez stava involandosi verso la metà campo pisana.

Un fischio non gradito dalla squadra meneghina, con Luca Marelli, ex arbitro, in diretta su ‘DAZN’, che ha sottolineato come “Guida poteva anche evitare di fermare il gioco”. Tra le proteste che sono arrivate, anche quella di Bastoni, che già nella circostanza precedente aveva rischiato l’ammonizione. Da qui, il numero 95 è stato “bacchettato” dall’ex direttore di gara, tornando sull’episodio precedente. “Ha rischiato. Il fallo su Toure è stato molto rischioso. Avrebbe potuto anche essere ammonito”.