Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Marelli bacchetta Bastoni: così ha rischiato grosso

Foto dell'autore

Il difensore dell’Inter finisce nel mirino dell’ex direttore di gara: ecco perché

Ospite sul campo del Pisa nella gara domenicale delle 15 valida per la 13esima giornata di Serie A, l’Inter è chiamata a rispondere e a risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Bastoni
Bastoni nel mirino di Luca Marelli in Pisa-Inter – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Per farlo Cristian Chivu si affida alla linea difensiva composta da Akanji, Acerbi e Bastoni, ma proprio il numero 95 ha rischiato un’ammonizione attorno al 20′. Dopo un bel controllo Toure è stato steso dal difensore nerazzurro, graziato dall’arbitro Guida nella circostanza. Poco dopo, in un’azione di ripartenza, l’arbitro Guida ha deviato il pallone e interrotto l’azione nerazzurra, mentre Lautaro Martinez stava involandosi verso la metà campo pisana.

Un fischio non gradito dalla squadra meneghina, con Luca Marelli, ex arbitro, in diretta su ‘DAZN’, che ha sottolineato come “Guida poteva anche evitare di fermare il gioco”. Tra le proteste che sono arrivate, anche quella di Bastoni, che già nella circostanza precedente aveva rischiato l’ammonizione. Da qui, il numero 95 è stato “bacchettato” dall’ex direttore di gara, tornando sull’episodio precedente. “Ha rischiato. Il fallo su Toure è stato molto rischioso. Avrebbe potuto anche essere ammonito”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie