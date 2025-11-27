DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 27 novembre LIVE

Per l’Inter è il giorno delle analisi, dei bilanci. Urge capire e disinnescare i meccanismi che portano la squadra di Chivu a creare tante occasioni, ma buttarle al vento, segnare e magari abbassare la tensione. Soprattutto nei big match. Subito dopo la partita negli spogliatoi è andato in scena un faccia a faccia con la dirigenza, a cui ha partecipato anche Marotta.