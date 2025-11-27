Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 27 novembre LIVE

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai postgara di Champions League alle ultimissime di mercato ed Europa League

Si è chiusa la due giorni di Champions League, con un bilancio positivo per le italiane. Tre vittorie, una sola sconfitta, quella dell’Inter a Madrid maturata negli ultimi secondi. Oggi invece tocca alle altre tre azzurre tra Europa LeagueRoma e Bologna – e Conference, la Fiorentina.

Oggi però è anche un po’ il tempo di analisi e magari qualche critica soprattutto per i nerazzurri di Chivu, che continuano a giocare bene ma a raccogliere poco, soprattutto nei big match.

Inter, il giorno dei bilanci dopo il faccia a faccia nello spogliatoio

Per l’Inter è il giorno delle analisi, dei bilanci. Urge capire e disinnescare i meccanismi che portano la squadra di Chivu a creare tante occasioni, ma buttarle al vento, segnare e magari abbassare la tensione. Soprattutto nei big match. Subito dopo la partita negli spogliatoi è andato in scena un faccia a faccia con la dirigenza, a cui ha partecipato anche Marotta.

