La ‘mini crisi’ dell’Inter è aperta: zero pareggi per Chivu e Lautaro decisivo solo con le piccole

Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella nel derby contro il Milan, e tante questioni sul tavolo della dirigenza nerazzurra

Il gol di testa, sugli sviluppi di un corner, realizzato in pieno recupero da Gimenez ha consentito all’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone di conquistare i tre punti.

L’Inter, nonostante abbia disputato una buona partita, torna dalla trasferta spagnola di Champions League con un’altra sconfitta sul groppone, la prima in Europa e la quinta in totale in stagione.

E, dato ancora più importante, non ha pareggiato nessuna partita, fino a questo momento. Il vecchio adagio calcistico dice che quando non si può vincere, va bene anche portare un punto a casa.

La squadra di Cristian Chivu, invece, non riesce a concretizzare le tante occasioni che crea e prende gol con frequenza, già tredici in Serie A.

Non solo Chivu: anche Lautaro Martinez nel mirino

Ma non è solo l’allenatore romeno a finire nel mirino della critica. Capitan Lautaro Martinez è stato nuovamente sostituito, quasi allo stesso minuto di quanto successo nel derby contro il Milan.

Otto gol in stagione per l’argentino, nessuno negli scontri diretti: manca il suo apporto nei momenti chiave, mentre alle spalle la concorrenza spinge.

Vedremo se nelle prossime settimane Chivu gli preferirà Bonny o Pio Esposito, nel frattempo ci si aspetta una pronta risposta, a cominciare dalla prossima gara contro il Pisa.

