Roma-Midtjylland, infortunio pesantissimo per Gasperini: le condizioni di Koné in vista del Napoli

Il francese è stato costretto a lasciare il campo dopo nemmeno mezz’ora dopo un brutto intervento sulla caviglia da parte di Diao

La Roma conduce un primo tempo di buonissimo livello contro il Midtjylland, prima in classifica del maxi girone di Europa League, andando meritatamente in vantaggio con il bel gol di El Aynaoui sul cross di Celik. Un risultato legittimato nel corso del primo tempo, giocato quasi interamente nella metà campo avversaria. La conferma di questa crescita nel gioco e nella qualità del palleggio e della manovra è senza dubbio la notizia migliore per Gasperini in questa serata.

Il problema è che a questa si accompagna pure quella peggiore che potesse immaginare, ovvero l’infortunio di Manu Koné. Intorno al 10′ Diao interviene in maniera durissima sulla caviglia sinistra del francese, un pestone ‘alto’ decisamente pericoloso che ha portato a una torsione innaturale e brusca dell’arto. E che non ha ricevuto alcuna sanzione dall’arbitro, che in realtà non ha fischiato nemmeno fallo in quanto la Roma era rimasta in possesso continuando l’azione offensiva. E infatti Koné resta a terra dolorante per diverso tempo prima di essere costretto a recarsi a bordocampo per proseguire le cure e solo dopo 3-4 minuti rientrare sul terreno di gioco.

Sospiro di sollievo per Gasperini e i tifosi della Roma, ma solo temporaneo. Perché circa 13 minuti più tardi l’ex Gladbach è costretto ad accasciarsi e chiedere il cambio. Koné esce zoppicando dal campo lasciando spazio a Bryan Cristante. Il pericolo è che la caviglia si gonfi ulteriormente rendendo ancora più complicato il recupero. Che è fondamentale, visto che tra appena tre giorni sempre qui all’Olimpico arriva il Napoli in un sentitissimo scontro diretto. Il francese ha dovuto applicare anche il ghiaccio. Insomma, in attesa di diagnosi più complete, la sensazione è che sia a forte rischio la sua presenza.