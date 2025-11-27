Atalanta
Inter, Chivu arrabbiato e deluso: la richiesta alla società

Rabbia e delusione post Atletico Madrid: la richiesta di Chivu alla dirigenza dell’Inter

Cara Inter, prendimi subito un centrocampista di rottura e in grado di proteggere la difesa. Il pensiero di Chivu si può riassumere così. Ormai dalla scorsa estate il tecnico nerazzurro continua a chiedere infatti un mediano forte, alla Koné, per intenderci.

La Roma però non venderà mai il francese alle cifre offerte dai nerazzurri la scorsa estate e, soprattutto, per gennaio lo ritiene incedibile.

Chivu
Chivu deluso dopo Milan e Atletico: la richiesta alla società (Ansa foto) – calciomercato.it

In vista dell’estate, tutto può cambiare considerando che arriveranno anche delle proposte anche dall’estero. Lo stesso Psg resta interessato ed ha già avuto contatti con la società giallorossa. Il prezzo? Siamo sui 50-60 milioni di euro, ripetono a Trigoria. Il tecnico nerazzurro resta in ogni caso arrabbiato, deluso, amareggiato.

“Brucia per tutti, c’è rammarico. Questa squadra deve saper reagire, deve capire che è forte e brava. – ha dichiarato Chivu nel post partita – Bisogna essere più concreti e cinici, non badare troppo alla bellezza”. L’allenatore reputa ingiusta la sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid considerando che per gran parte del match i nerazzurri hanno dominato.

