La vetta non allontana il mercato: Gasperini e Massara hanno le idee chiare

Il tecnico giallorosso insiste: vuole rinforzi, Zirkzee resta nel mirino

La vetta della classifica non distrae la Roma dal calciomercato. L’obiettivo del club resta, infatti quello di rafforzare la rosa a gennaio, con l’arrivo di un attaccante. Il nome indicato da Gasperini resta quello di Zirkzee: con l’olandese c’è un filo diretto considerando che, già un po’ di tempo fa, ha chiesto la cessione a gennaio.

Nel frattempo, i tifosi continuano ad esaltare il lavoro del tecnico piemontese, che ieri è stato letteralmente protagonista con i suoi gesti e le sue movenze. È passato dalla rabbia all’esultanza finale, con le telecamere che lo hanno inquadrato mentre festeggiava come un tifoso al terzo gol di Wesley.

Wesley è una risorsa doppia

Proprio la prestazione del brasiliano, tra i migliori anche ieri contro la Cremonese, è motivo di grande soddisfazione per il tecnico piemontese, che ha deciso quindi di puntare ancora sull’ex Flamengo in un ruolo apparentemente non suo. Di questo e anche delle potenzialità della rosa, ne abbiamo parlato durante la puntata di oggi di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ in onda sul nostro canale youtube.

